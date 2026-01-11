Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Ялте локализовали на площади тысяча квадратных метров - РИА Новости, 11.01.2026
01:03 11.01.2026
Пожар в Ялте локализовали на площади тысяча квадратных метров
Пожар в Ялте локализовали на площади тысяча квадратных метров
Крупный пожар в магазине "Доброцен" в Ялте локализовали на площади в одну тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.01.2026
происшествия, ялта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ялта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Ялте локализовали на площади тысяча квадратных метров

Пожар в магазине в Ялте локализовали на площади тысяча квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Крупный пожар в магазине "Доброцен" в Ялте локализовали на площади в одну тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее крымский главк МЧС России сообщал, что пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров тушат в магазине "Доброцен" в Ялте, сведений о пострадавших не поступало.
"В Ялте локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.
Автомобиль пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Ялте тушат пожар в магазине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
