Пожар в Ялте локализовали на площади тысяча квадратных метров

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Крупный пожар в магазине "Доброцен" в Ялте локализовали на площади в одну тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее крымский главк МЧС России сообщал, что пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров тушат в магазине "Доброцен" в Ялте , сведений о пострадавших не поступало.

"В Ялте локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.