Одноклубник Кучерова назвал россиянина лучшим игроком "Тампы"
11:39 11.01.2026 (обновлено: 11:53 11.01.2026)
Одноклубник Кучерова назвал россиянина лучшим игроком "Тампы"
Одноклубник Кучерова назвал россиянина лучшим игроком "Тампы"
хоккей
спорт
никита кучеров
брэйден пойнт
тампа-бэй лайтнинг
филадельфия флайерз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, никита кучеров, брэйден пойнт, тампа-бэй лайтнинг, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Брэйден Пойнт, Тампа-Бэй Лайтнинг, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Одноклубник Кучерова назвал россиянина лучшим игроком "Тампы"

Пойнт: результативная серия Кучерова уже не удивляет, а вызывает восторг

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Канадский хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэйден Пойнт заявил, что форвард Никита Кучеров является лучшим игроком команды, а результативная серия россиянина перестает удивлять.
В ночь на воскресенье Кучеров отметился дублем и двумя передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии Флайерз" (7:2). 32-летний россиянин набирает очки в девяти встречах подряд.
«
"Меня это уже не особо удивляет, но я просто в восторге. Это происходит каждый год. Я думаю, что дело не только в его таланте, но и в его целеустремленности и трудолюбии. Он наш лучший игрок. Кучеров работает усерднее всех. Он не только одарен, но и упорно трудится, чтобы стать одним из лучших игроков в лиге", - приводит слова Пойнта сайт НХЛ.
Всего в активе россиянина 65 очков (22 гола + 43 передачи) в 39 играх. Кучеров занимает четвертое место в гонке бомбардиров текущего сезона, а также лидирует по набранным очкам среди россиян. В последних девяти встречах лиги Кучеров записал на свой счет 23 (9+14) очка.
Россиянин и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
