Одноклубник Кучерова назвал россиянина лучшим игроком "Тампы"

Всего в активе россиянина 65 очков (22 гола + 43 передачи) в 39 играх. Кучеров занимает четвертое место в гонке бомбардиров текущего сезона, а также лидирует по набранным очкам среди россиян. В последних девяти встречах лиги Кучеров записал на свой счет 23 (9+14) очка.