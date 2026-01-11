https://ria.ru/20260111/plennyy-2067192968.html
Боевик-насильник из ВСУ хвастался своими "подвигами", рассказал пленный
Боевик-насильник из ВСУ хвастался своими "подвигами", рассказал пленный - РИА Новости, 11.01.2026
Боевик-насильник из ВСУ хвастался своими "подвигами", рассказал пленный
Плененный российскими бойцами украинский боевик Валерий Соколенко, в 2017 году насиловавший и убивавший жителей Донбасса, рассказывал о своих преступлениях с... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T06:21:00+03:00
2026-01-11T06:21:00+03:00
2026-01-11T07:44:00+03:00
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Плененный российскими бойцами украинский боевик Валерий Соколенко, в 2017 году насиловавший и убивавший жителей Донбасса, рассказывал о своих преступлениях с высокомерием и хвастовством, рассказал его сослуживец Сергей Гусар, также попавший в плен.
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
сообщил РИА Новости, что российские военные взяли в январе в плен украинского боевика. Тот признался, что еще в 2017 году в ходе "АТО" (так называемой антитеррористической операции) изнасиловал жительницу села Водяное в Донбассе
и участвовал в убийствах еще четырёх женщин и пенсионеров.
"Также в плен попал его "побратим", он подтвердил показания боевика", - рассказал РИА Новости Мирошник.
На видео боевик сообщает, что его зовут Сергей Гусар, он родился в селе Марково Константиновского района (ДНР
) в 1978 году. Проходил службу в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ
. Там в Купянском районе Харьковской области
познакомился с боевиком Валерием Соколенко, причастным к преступлениям против жителей Донбасса. Узнав, что Гусар из Донбасса, Соколенко начал хвастаться, как убивал и насиловал земляков Гусара.
"Он пришел (в бригаду) на неделю позже меня. Пришел, и в одной из бесед на позиции он хвастался … с высокомерием это все рассказывал, как в 2017 году он участвовал в АТО, и селе Водяное изнасиловали с товарищем они девушку. И после этого еще убили четверых мирных жителей. Еще мародерствовали по погребам", - рассказал Гусар. Видео с его допросом РИА Новости также предоставил посол МИД РФ Мирошник.
"За прошедшие 8 лет с момента совершения серии военных преступлений этот головорез и насильник (Соколенко, - ред.) не понес никакого наказания. Убитые им украинские граждане никого из чиновников киевского режима не заинтересовали. Эти "герои" после 2014-го шли в Донбасс убивать "сепаров", насиловать "самок колорадов", грабить их жилье. И какое же за это должно быть наказание, исходя из установок киевских властей? А никакого! По их меркам, это предмет гордости и бахвальства", - заявил Мирошник агентству.