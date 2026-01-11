Боевик-насильник из ВСУ хвастался своими "подвигами", рассказал пленный

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Плененный российскими бойцами украинский боевик Валерий Соколенко, в 2017 году насиловавший и убивавший жителей Донбасса, рассказывал о своих преступлениях с высокомерием и хвастовством, рассказал его сослуживец Сергей Гусар, также попавший в плен.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что российские военные взяли в январе в плен украинского боевика. Тот признался, что еще в 2017 году в ходе "АТО" (так называемой антитеррористической операции) изнасиловал жительницу села Водяное в Донбассе и участвовал в убийствах еще четырёх женщин и пенсионеров.

"Также в плен попал его "побратим", он подтвердил показания боевика", - рассказал РИА Новости Мирошник.

На видео боевик сообщает, что его зовут Сергей Гусар, он родился в селе Марково Константиновского района ( ДНР ) в 1978 году. Проходил службу в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ . Там в Купянском районе Харьковской области познакомился с боевиком Валерием Соколенко, причастным к преступлениям против жителей Донбасса. Узнав, что Гусар из Донбасса, Соколенко начал хвастаться, как убивал и насиловал земляков Гусара.

"Он пришел (в бригаду) на неделю позже меня. Пришел, и в одной из бесед на позиции он хвастался … с высокомерием это все рассказывал, как в 2017 году он участвовал в АТО, и селе Водяное изнасиловали с товарищем они девушку. И после этого еще убили четверых мирных жителей. Еще мародерствовали по погребам", - рассказал Гусар. Видео с его допросом РИА Новости также предоставил посол МИД РФ Мирошник.