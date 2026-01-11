Рейтинг@Mail.ru
Боевик-насильник из ВСУ хвастался своими "подвигами", рассказал пленный
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 11.01.2026 (обновлено: 07:44 11.01.2026)
Боевик-насильник из ВСУ хвастался своими "подвигами", рассказал пленный
Боевик-насильник из ВСУ хвастался своими "подвигами", рассказал пленный
Плененный российскими бойцами украинский боевик Валерий Соколенко, в 2017 году насиловавший и убивавший жителей Донбасса, рассказывал о своих преступлениях с... РИА Новости, 11.01.2026
Боевик-насильник из ВСУ хвастался своими "подвигами", рассказал пленный

РИА Новости: военный-насильник из ВСУ хвастался сослуживцам своими "подвигами"

Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Плененный российскими бойцами украинский боевик Валерий Соколенко, в 2017 году насиловавший и убивавший жителей Донбасса, рассказывал о своих преступлениях с высокомерием и хвастовством, рассказал его сослуживец Сергей Гусар, также попавший в плен.
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что российские военные взяли в январе в плен украинского боевика. Тот признался, что еще в 2017 году в ходе "АТО" (так называемой антитеррористической операции) изнасиловал жительницу села Водяное в Донбассе и участвовал в убийствах еще четырёх женщин и пенсионеров.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Пленный рассказал, как его обманом отправили на передовую
Вчера, 08:40
"Также в плен попал его "побратим", он подтвердил показания боевика", - рассказал РИА Новости Мирошник.
На видео боевик сообщает, что его зовут Сергей Гусар, он родился в селе Марково Константиновского района (ДНР) в 1978 году. Проходил службу в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Там в Купянском районе Харьковской области познакомился с боевиком Валерием Соколенко, причастным к преступлениям против жителей Донбасса. Узнав, что Гусар из Донбасса, Соколенко начал хвастаться, как убивал и насиловал земляков Гусара.
"Он пришел (в бригаду) на неделю позже меня. Пришел, и в одной из бесед на позиции он хвастался … с высокомерием это все рассказывал, как в 2017 году он участвовал в АТО, и селе Водяное изнасиловали с товарищем они девушку. И после этого еще убили четверых мирных жителей. Еще мародерствовали по погребам", - рассказал Гусар. Видео с его допросом РИА Новости также предоставил посол МИД РФ Мирошник.
"За прошедшие 8 лет с момента совершения серии военных преступлений этот головорез и насильник (Соколенко, - ред.) не понес никакого наказания. Убитые им украинские граждане никого из чиновников киевского режима не заинтересовали. Эти "герои" после 2014-го шли в Донбасс убивать "сепаров", насиловать "самок колорадов", грабить их жилье. И какое же за это должно быть наказание, исходя из установок киевских властей? А никакого! По их меркам, это предмет гордости и бахвальства", - заявил Мирошник агентству.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
ВС России уничтожили в ДНР боевика ВСУ, не пожелавшего сдаться в плен
Вчера, 02:48
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
