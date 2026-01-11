Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/osetija-2067200539.html
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге - РИА Новости, 11.01.2026
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге
Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии из-за схода лавин на территории Грузии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T09:29:00+03:00
2026-01-11T09:29:00+03:00
владикавказ
тбилиси
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
грузия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153698/15/1536981547_0:197:3068:1923_1920x0_80_0_0_6f62c8ea4ff34fdff265b2d2c103f82f.jpg
https://ria.ru/20260110/gruziya-2067147329.html
владикавказ
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153698/15/1536981547_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_54f2a716866047bb6143d5d8f9d99044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владикавказ, тбилиси, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грузия, в мире
Владикавказ, Тбилиси, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Грузия, В мире
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге

Движение по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за схода лавин

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 11 янв – РИА Новости. Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии из-за схода лавин на территории Грузии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
"В связи со сходом лавин на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 05.20 11 января 2026 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
10 января, 18:14
 
ВладикавказТбилисиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала