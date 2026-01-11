https://ria.ru/20260111/osetija-2067200539.html
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге - РИА Новости, 11.01.2026
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге
Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии из-за схода лавин на территории Грузии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РИА Новости, 11.01.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
