"Оренбург" арендовал парагвайского футболиста Алексиса Кантеро
"Оренбург" арендовал парагвайского футболиста Алексиса Кантеро - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
"Оренбург" арендовал парагвайского футболиста Алексиса Кантеро
Футбольный клуб "Оренбург" арендовал защитника Алексиса Кантеро у парагвайской "Олимпии", сообщается на сайте команды Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 11.01.2026
