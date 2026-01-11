Рейтинг@Mail.ru
"Оренбург" арендовал парагвайского футболиста Алексиса Кантеро
Футбол
 
19:01 11.01.2026
"Оренбург" арендовал парагвайского футболиста Алексиса Кантеро
"Оренбург" арендовал парагвайского футболиста Алексиса Кантеро
Футбольный клуб "Оренбург" арендовал защитника Алексиса Кантеро у парагвайской "Олимпии", сообщается на сайте команды Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 11.01.2026
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Футбольный клуб "Оренбург" арендовал защитника Алексиса Кантеро у парагвайской "Олимпии", сообщается на сайте команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Арендное соглашение с игроком заключено до конца сезона-2025/26 и включает право выкупа.
Кантеро 22 года. Он воспитанник "Гуарани", а за "Олимпию" выступал с лета 2025 года. Защитник имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Парагвая, вызывался во взрослую национальную команду, является участником Олимпийских игр в Париже.
"Акрон" арендовал футболиста ЦСКА Агапова
9 сентября 2025, 17:12
"Акрон" арендовал футболиста ЦСКА Агапова
9 сентября 2025, 17:12
 
Футбол
 
