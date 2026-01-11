https://ria.ru/20260111/opasnost-2067235904.html
В Курской области объявили третью за день ракетную опасность
В Курской области объявили третью за день ракетную опасность - РИА Новости, 11.01.2026
В Курской области объявили третью за день ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T15:27:00+03:00
2026-01-11T15:27:00+03:00
2026-01-11T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили третью за день ракетную опасность
Третья за день ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области