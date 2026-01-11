Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху поддержал протестующих в Иране - РИА Новости, 11.01.2026
17:28 11.01.2026
Нетаньяху поддержал протестующих в Иране
Нетаньяху поддержал протестующих в Иране - РИА Новости, 11.01.2026
Нетаньяху поддержал протестующих в Иране
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку массовым протестам в Иране и пообещал партнерские связи в случае смены власти в этой стране. РИА Новости, 11.01.2026
в мире
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Нетаньяху поддержал протестующих в Иране

Нетаньяху пообещал партнерские связи в случае смены власти в Иране

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку массовым протестам в Иране и пообещал партнерские связи в случае смены власти в этой стране.
Выступая на воскресном заседании правительства, премьер заявил, что Израиль внимательно следит за ситуацией в Исламской республике.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Иран обвинил США и Израиль в организации беспорядков
9 января, 14:08
"Демонстрации за свободу распространились по всей стране. Народ Израиля, весь мир восхищаются невероятным героизмом граждан Ирана. Израиль поддерживает их борьбу за свободу и решительно осуждает массовые убийства невинных мирных жителей. Мы все надеемся, что персидский народ вскоре освободится от тирании, и когда этот день настанет, Израиль и Иран вновь станут верными партнерами в построении будущего процветания и мира для обоих народов", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
Трамп в субботу вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США "помочь" Ирану.
С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Флаги США и Израиля у посольства США в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Посольство США в Израиле выпустило распоряжение для сотрудников и их семей
13 июня 2025, 09:26
 
