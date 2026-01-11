Нетаньяху поддержал протестующих в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку массовым протестам в Иране и пообещал партнерские связи в случае смены власти в этой стране.

Выступая на воскресном заседании правительства, премьер заявил, что Израиль внимательно следит за ситуацией в Исламской республике.

"Демонстрации за свободу распространились по всей стране. Народ Израиля, весь мир восхищаются невероятным героизмом граждан Ирана . Израиль поддерживает их борьбу за свободу и решительно осуждает массовые убийства невинных мирных жителей. Мы все надеемся, что персидский народ вскоре освободится от тирании, и когда этот день настанет, Израиль и Иран вновь станут верными партнерами в построении будущего процветания и мира для обоих народов", - заявил Нетаньяху , слова которого распространила его канцелярия.

В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.

Трамп в субботу вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США "помочь" Ирану.

С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.