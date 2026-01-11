Рейтинг@Mail.ru
02:35 11.01.2026 (обновлено: 07:05 11.01.2026)
СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи
СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи
Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.01.2026
СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи

NYP: мужчина убил шесть человек в Миссисипи

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию.
«
"Обезумевший мужчина убил шестерых человек, в том числе семилетнюю девочку, эта стрельба стала самой массовой в Миссисипи за почти десятилетие", — пишет издание.
По версии полиции, 24-летний подозреваемый Дарика Мур устроил стрельбу в трех разных районах рядом с городом Уэст-Поинт после того, как ему помешали изнасиловать одну из жертв.
Предполагается, что мужчина убил своего отца, дядю, брата, семилетнюю девочку, а также двух мужчин-братьев, один из которых был священнослужителем.
Правоохранители считают, что Мур действовал один, при этом ранее он не был известен полиции.
При стрельбе в Солт-Лейк-Сити погибли два человека
8 января, 07:25
 
