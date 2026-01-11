https://ria.ru/20260111/missisipi-2067186041.html
СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи
СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи - РИА Новости, 11.01.2026
СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи
Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T02:35:00+03:00
2026-01-11T02:35:00+03:00
2026-01-11T07:05:00+03:00
в мире
миссисипи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_290b410743bb454f6d367f78d2290f91.jpg
https://ria.ru/20260108/strelba-2066837614.html
миссисипи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ec80ea662568f24955159f2f1b815f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миссисипи
СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи
NYP: мужчина убил шесть человек в Миссисипи
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, сообщает газета New York Post
со ссылкой на полицию.
«
"Обезумевший мужчина убил шестерых человек, в том числе семилетнюю девочку, эта стрельба стала самой массовой в Миссисипи
за почти десятилетие", — пишет издание.
По версии полиции, 24-летний подозреваемый Дарика Мур устроил стрельбу в трех разных районах рядом с городом Уэст-Поинт после того, как ему помешали изнасиловать одну из жертв.
Предполагается, что мужчина убил своего отца, дядю, брата, семилетнюю девочку, а также двух мужчин-братьев, один из которых был священнослужителем.
Правоохранители считают, что Мур действовал один, при этом ранее он не был известен полиции.