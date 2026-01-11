СМИ: "обезумевший мужчина" убил шесть человек в Миссисипи

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, сообщает газета Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию.

« "Обезумевший мужчина убил шестерых человек, в том числе семилетнюю девочку, эта стрельба стала самой массовой в Миссисипи за почти десятилетие", — пишет издание.

По версии полиции, 24-летний подозреваемый Дарика Мур устроил стрельбу в трех разных районах рядом с городом Уэст-Поинт после того, как ему помешали изнасиловать одну из жертв.

Предполагается, что мужчина убил своего отца, дядю, брата, семилетнюю девочку, а также двух мужчин-братьев, один из которых был священнослужителем.