Рейтинг@Mail.ru
Метеля выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
10:58 11.01.2026 (обновлено: 11:32 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/metelja-2067208298.html
Метеля выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Метеля выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Метеля выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Виктория Метеля одержала победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ижевске. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T10:58:00+03:00
2026-01-11T11:32:00+03:00
биатлон
спорт
виктория сливко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155114/13/1551141360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d21da82ca8c24d937dc616aebf71b1f.jpg
https://ria.ru/20260110/bazhin-2067098683.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155114/13/1551141360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd1e4fbcc256e1c062d4cb6f1bb25f74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, виктория сливко
Биатлон, Спорт, Виктория Сливко
Метеля выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Метеля выиграла масс-старт на чемпионате России в Ижевске

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБиатлон
Биатлон - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Биатлон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Виктория Метеля одержала победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ижевске.
На дистанции 12 км она показала результат 42 минуты 13,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала Виктория Сливко (отставание - 8,2 секунды, 0 промахов). Третье место заняла Анастасия Томшина (+36,7; 1 промах).
Также в воскресенье в рамках чемпионата России в Ижевске пройдет мужской масс-старт на 15 км.
Российская биатлонистка Наталия Шевченко - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону
10 января, 11:29
 
БиатлонСпортВиктория Сливко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала