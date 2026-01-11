Рейтинг@Mail.ru
00:44 11.01.2026 (обновлено: 07:40 11.01.2026)
Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
Жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес самостоятельно приняла решение последовать за своим мужем, когда тот был похищен американскими военными
Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро

Мелик-Багдасаров: жена Мадуро сама решила следовать за ним

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес самостоятельно приняла решение последовать за своим мужем, когда тот был похищен американскими военными, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире программы "Соловьев.Live".
"Брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг", — сказал дипломат.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Катар помог получить доказательства того, что Мадуро жив, заявила Родригес
Вчера, 03:37
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Преемник Трампа через какое-то время помилует Мадуро, считает Медведев
9 января, 11:43
 
