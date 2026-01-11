"Лос-Анджелес" обыграл по буллитам "Эдмонтон" в матче НХЛ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" в серии буллитов обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Кингз" Андрей Кузьменко записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе 29-летнего форварда 17 очков (9 голов + 8 передач) в 39 матчах.

"Кингз" (48 очков) идут на пятом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Ойлерз" (51) располагаются на второй позиции.