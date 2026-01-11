"Лос-Анджелес" обыграл по буллитам "Эдмонтон" в матче НХЛ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" в серии буллитов обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Эдмонтона" дубль оформил Леон Драйзайтль (10-я и 22-я минуты), также шайбу забросил Коннор Макдэвид (50). У "Лос-Анджелеса" отличились Кори Перри (18), Андре Ли (24), Алекс Лаферрье (47). Победный буллит реализовал Адриан Кемпе.
11 января 2026 • начало в 06:00
Закончен (Б)
09:12 • Леон Драйзайтль
21:07 • Леон Драйзайтль
49:20 • Коннор Макдэвид
17:50 • Кори Перри
23:42 • Андре Ли
(Квинтон Байфилд, Тейлор Уорд)
46:21 • Алекс Лаферьер
65:01 • Адриан Кемпе (П)
Российский нападающий "Кингз" Андрей Кузьменко записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе 29-летнего форварда 17 очков (9 голов + 8 передач) в 39 матчах.
"Кингз" (48 очков) идут на пятом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Ойлерз" (51) располагаются на второй позиции.
В другом матче дня "Вегас Голден Найтс" на своем льду обыграл "Сент-Луис Блюз" - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).