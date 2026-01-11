Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" внедрила стандарт экоменеджмента

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. ОЭЗ "Технополис Москва" успешно прошла аудит по национальному стандарту "Системы экологического менеджмента", документ о соответствии практикам устойчивого развития выдал орган по сертификации "Рустехсерт", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем внедрять экологические решения в сфере промышленности для минимизации воздействия на окружающую среду. Недавно сертификационный орган подтвердил приверженность ОЭЗ “Технополис Москва” принципам национального стандарта “Системы экологического менеджмента”. Полученный сертификат соответствия говорит об эффективности мер правительства Москвы по применению практик устойчивого развития на территории столичной особой экономической зоны", – сообщил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Стандарт содержит рекомендации, которые помогут эффективно управлять "зелеными" проектами, а также привлекать к ответственному отношению к природе предприятия, расположенные на территории столичной ОЭЗ.