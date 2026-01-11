https://ria.ru/20260111/krasnodar-2067271739.html
В краснодарском аэропорту отменили временные ограничения
В краснодарском аэропорту отменили временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2026
В краснодарском аэропорту отменили временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T21:14:00+03:00
2026-01-11T21:14:00+03:00
2026-01-11T21:19:00+03:00
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249912_0:44:3486:2005_1920x0_80_0_0_45aa8c03320d0783f7a3083db5ec8434.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249912_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_f9271b1dc941a4c89bc311ce2203b432.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В краснодарском аэропорту отменили временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов