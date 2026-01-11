В краснодарском аэропорту отменили временные ограничения

«

"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Краснодара готов к обслуживанию рейсов с 9.00 мск, согласно действующему NOTAM. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.