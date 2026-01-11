Певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе в Колумбии

МЕХИКО, 11 янв — РИА Новости. Колумбийский певец Йейсон Хименес и участники его музыкального коллектива погибли в результате крушения частного самолета в департаменте Бояка, сообщило Управление гражданской авиации Колумбии и местные СМИ.

"Подтверждено крушение самолета с регистрационным номером N325FA в районе между Пайпой и Дуитамой. Самолет, на борту которого находились шесть человек - пилот, второй пилот и четыре пассажира, — зарегистрировал маршрут полета в Медельин", — говорится в официальном заявлении авиационного регулятора.

По информации местных СМИ, на борту воздушного судна находился один из самых популярных колумбийских поп-исполнителей Йейсон Хименес и его музыканты. Частный самолет при взлете не смог набрать скорость и оторваться от земли, выкатился за пределы взлетной полосы, перевернулся и загорелся. Место происшествия оцеплено для проведения следственных действий.

Управление гражданской авиации сообщило о расследовании причин катастрофы уже начато. Специалисты анализируют данные полета и собранные на месте обломки. Дополнительная информация будет обнародована по мере подтверждения фактов.