Певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе в Колумбии
04:02 11.01.2026 (обновлено: 09:21 11.01.2026)
Певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе в Колумбии
в мире
колумбия
колумбия
2026
Новости
в мире, колумбия
В мире, Колумбия
МЕХИКО, 11 янв — РИА Новости. Колумбийский певец Йейсон Хименес и участники его музыкального коллектива погибли в результате крушения частного самолета в департаменте Бояка, сообщило Управление гражданской авиации Колумбии и местные СМИ.
"Подтверждено крушение самолета с регистрационным номером N325FA в районе между Пайпой и Дуитамой. Самолет, на борту которого находились шесть человек - пилот, второй пилот и четыре пассажира, — зарегистрировал маршрут полета в Медельин", — говорится в официальном заявлении авиационного регулятора.
По информации местных СМИ, на борту воздушного судна находился один из самых популярных колумбийских поп-исполнителей Йейсон Хименес и его музыканты. Частный самолет при взлете не смог набрать скорость и оторваться от земли, выкатился за пределы взлетной полосы, перевернулся и загорелся. Место происшествия оцеплено для проведения следственных действий.
Управление гражданской авиации сообщило о расследовании причин катастрофы уже начато. Специалисты анализируют данные полета и собранные на месте обломки. Дополнительная информация будет обнародована по мере подтверждения фактов.
Йейсон Хименес родился 26 июля 1991 года в городе Мансанарес, департамент Кальдас. Он был известен как исполнитель и автор песен в жанре популярной колумбийской музыки и получил широкую известность благодаря композициям Aventurero и Tenías Razón.
 
