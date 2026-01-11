https://ria.ru/20260111/kolumbiya-2067189967.html
Певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе в Колумбии
Певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе в Колумбии - РИА Новости, 11.01.2026
Певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе в Колумбии
Колумбийский певец Йейсон Хименес и участники его музыкального коллектива погибли в результате крушения частного самолета в департаменте Бояка, сообщило... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T04:02:00+03:00
2026-01-11T04:02:00+03:00
2026-01-11T09:21:00+03:00
в мире
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067198428_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_a02caf4c7ddee403e1356a667c4ddec1.jpg
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067198428_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_d49fcbddb2c7280657b526139bd40bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия
Певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе в Колумбии
Певец Йейсон Хименес и его группа погибли в авиакатастрофе в Колумбии
МЕХИКО, 11 янв — РИА Новости. Колумбийский певец Йейсон Хименес и участники его музыкального коллектива погибли в результате крушения частного самолета в департаменте Бояка, сообщило Управление гражданской авиации Колумбии и местные СМИ.
"Подтверждено крушение самолета с регистрационным номером N325FA в районе между Пайпой и Дуитамой. Самолет, на борту которого находились шесть человек - пилот, второй пилот и четыре пассажира, — зарегистрировал маршрут полета в Медельин", — говорится в официальном заявлении авиационного регулятора.
По информации местных СМИ, на борту воздушного судна находился один из самых популярных колумбийских поп-исполнителей Йейсон Хименес и его музыканты. Частный самолет при взлете не смог набрать скорость и оторваться от земли, выкатился за пределы взлетной полосы, перевернулся и загорелся. Место происшествия оцеплено для проведения следственных действий.
Управление гражданской авиации сообщило о расследовании причин катастрофы уже начато. Специалисты анализируют данные полета и собранные на месте обломки. Дополнительная информация будет обнародована по мере подтверждения фактов.
Йейсон Хименес родился 26 июля 1991 года в городе Мансанарес, департамент Кальдас. Он был известен как исполнитель и автор песен в жанре популярной колумбийской музыки и получил широкую известность благодаря композициям Aventurero и Tenías Razón.