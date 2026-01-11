Рейтинг@Mail.ru
Российский киберспортсмен стал вторым в рейтинге лучших игроков года
01:17 11.01.2026
Российский киберспортсмен стал вторым в рейтинге лучших игроков года
Российский киберспортсмен стал вторым в рейтинге лучших игроков года
Российский киберспортсмен стал вторым в рейтинге лучших игроков года

Киберспортсмен Даниил donk Крышковец из команды Team Spirit
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россиянин Данил donk Крышковец из команды Team Spirit стал обладателем двух индивидуальных наград и занял второе место в рейтинге по версии HLTV в дисциплине Counter-Strike 2 по итогам 2025 года.
Церемония вручения наград состоялась в субботу в Белграде. Крышковец по итогам минувшего года выиграл приз лучшему открывающему игроку (опен-фраггер) и победил в номинации "Лучший хайлайт". Также 18-летний россиянин вошел в символическую сборную года.
"Я просто уничтожил их", - сказал Крышковец со сцены во время вручения награды за самый выдающийся момент в игре.
Лучшим игроком года стал француз Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality, третье место занял его партнер по команде эстонец Робин ropz Кооль.
Также в топ-5 рейтинга HLTV вошли россияне Илья m0NESY Осипов (4-е место, Team Falcons) и Дмитрий sh1ro Соколов (5-е место, Team Spirit).
По итогам 2024 года Крышковца признали лучшим киберспортсменом по версии HLTV, а Осипов занял второе место. Тогда россиянин впервые в истории стал лучшим игроком года в дисциплине Counter-Strike 2 и впервые два представителя страны заняли первое и второе места.
