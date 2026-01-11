https://ria.ru/20260111/kibersport-2067183291.html
Российский киберспортсмен стал вторым в рейтинге лучших игроков года
Российский киберспортсмен стал вторым в рейтинге лучших игроков года - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Российский киберспортсмен стал вторым в рейтинге лучших игроков года
Россиянин Данил donk Крышковец из команды Team Spirit стал обладателем двух индивидуальных наград и занял второе место в рейтинге по версии HLTV в дисциплине... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T01:17:00+03:00
2026-01-11T01:17:00+03:00
2026-01-11T01:20:00+03:00
киберспорт
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993337196_0:624:1620:1535_1920x0_80_0_0_bc504abae60dba6d8bcbd4dd8c31d7e4.jpg
https://ria.ru/20251221/dota-2063709498.html
https://ria.ru/20251215/kibersport-2062118147.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993337196_0:304:1621:1519_1920x0_80_0_0_805d58091bd0059a95e5a58edeb0563a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киберспорт, спорт
Российский киберспортсмен стал вторым в рейтинге лучших игроков года
Российский киберспортсмен Крышковец стал вторым в рейтинге HLTV 2025 года
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россиянин Данил donk Крышковец из команды Team Spirit стал обладателем двух индивидуальных наград и занял второе место в рейтинге по версии HLTV в дисциплине Counter-Strike 2 по итогам 2025 года.
Церемония вручения наград состоялась в субботу в Белграде. Крышковец по итогам минувшего года выиграл приз лучшему открывающему игроку (опен-фраггер) и победил в номинации "Лучший хайлайт". Также 18-летний россиянин вошел в символическую сборную года.
"Я просто уничтожил их", - сказал Крышковец со сцены во время вручения награды за самый выдающийся момент в игре.
Лучшим игроком года стал француз Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality, третье место занял его партнер по команде эстонец Робин ropz Кооль.
Также в топ-5 рейтинга HLTV вошли россияне Илья m0NESY Осипов (4-е место, Team Falcons) и Дмитрий sh1ro Соколов (5-е место, Team Spirit).
По итогам 2024 года Крышковца признали лучшим киберспортсменом по версии HLTV, а Осипов занял второе место. Тогда россиянин впервые в истории стал лучшим игроком года в дисциплине Counter-Strike 2 и впервые два представителя страны заняли первое и второе места.