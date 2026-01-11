Рейтинг@Mail.ru
Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей
12:26 11.01.2026 (обновлено: 17:26 11.01.2026)
Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей
авто
грузия
владикавказ
тбилиси
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто, грузия, владикавказ, тбилиси, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Авто, Грузия, Владикавказ, Тбилиси, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПЯТИГОРСК, 11 янв – РИА Новости. Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 9.20 11 января 2026 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении.
В воскресенье утром МЧС сообщило, что движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии из-за схода лавин на территории Грузии.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
АвтоГрузияВладикавказТбилисиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
