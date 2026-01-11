https://ria.ru/20260111/italiya-2067261616.html
"Милан" избежал поражения в матче с "Фиорентиной"
"Милан" избежал поражения в матче с "Фиорентиной" - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
"Милан" избежал поражения в матче с "Фиорентиной"
"Милан" на выезде сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T19:18:00+03:00
2026-01-11T19:18:00+03:00
2026-01-11T19:33:00+03:00
футбол
спорт
паоло ваноли
кристофер нкунку
фиорентина
милан
лечче
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081115_0:215:2560:1655_1920x0_80_0_0_4d780d11806a067bac44ced24733fd26.jpg
https://ria.ru/20260108/inter-2066814866.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081115_34:0:2527:1870_1920x0_80_0_0_1e606c365d390ed555f83ce5f37f619a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, паоло ваноли, кристофер нкунку, фиорентина, милан, лечче, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Паоло Ваноли, Кристофер Нкунку, Фиорентина, Милан, Лечче, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Милан" избежал поражения в матче с "Фиорентиной"
Нкунку спас "Милан" от поражения с "Фиорентиной"