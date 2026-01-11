Рейтинг@Mail.ru
"Милан" избежал поражения в матче с "Фиорентиной" - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:18 11.01.2026 (обновлено: 19:33 11.01.2026)
"Милан" избежал поражения в матче с "Фиорентиной"
"Милан" избежал поражения в матче с "Фиорентиной" - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
"Милан" избежал поражения в матче с "Фиорентиной"
"Милан" на выезде сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
футбол
спорт
паоло ваноли
кристофер нкунку
фиорентина
милан
лечче
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт, паоло ваноли, кристофер нкунку, фиорентина, милан, лечче, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Паоло Ваноли, Кристофер Нкунку, Фиорентина, Милан, Лечче, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Милан" на выезде сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла во Флоренции и завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Пьетро Комуццо (66-я минута), в составе гостей отличился Кристофер Нкунку (90).
Бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли, с ноября возглавляющий "Фиорентину", получил желтую и красную карточки на второй добавленной к первому тайму минуте.
"Милан" (40 очков), продливший беспроигрышную серию до 18 матчей, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Команда не проигрывала в турнире с 23 августа 2025 года. "Фиорентина" (14) поднялась на 18-ю строчку, но по-прежнему располагается в зоне вылета в Серию B.
"Милан" 15 января проведет перенесенный матч 16-го тура на выезде против "Комо". В 21-м туре "россонери" примут "Лечче", а "Фиорентина" в гостях сыграет с "Болоньей". Обе игры пройдут 18 января.
В другом матче "Парма" в гостях обыграла "Лечче" со счетом 2:1.
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Интер" продлил победную серию в чемпионате Италии до шести матчей
8 января, 00:55
 
