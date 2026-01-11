Рейтинг@Mail.ru
Больной мальчик стал самым сильным человеком в мире. История Георга Луриха
09:14 11.01.2026
Больной мальчик стал самым сильным человеком в мире. История Георга Луриха
Больной мальчик стал самым сильным человеком в мире. История Георга Луриха
"Человек, сделавший себя сам" — эти слова в полной мере относятся к атлету Георгу Луриху. Кажется, невероятным, но сильнейший человек в мире в детстве был слабым и болезненным ребенком. Как ему удалось все преодолеть?
Больной мальчик стал самым сильным человеком в мире. История Георга Луриха

© Public domainГеорг Лурих
© Public domain
Георг Лурих
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. "Человек, сделавший себя сам" — эти слова в полной мере относятся к атлету Георгу Луриху. Кажется, невероятным, но сильнейший человек в мире в детстве был слабым и болезненным ребенком. Как ему удалось все преодолеть?

Отличался хилым телосложением

Будущий богатырь родился 22 апреля 1876 года в Эстляндской губернии Российской империи. Деды и прадеды атлета как по линии матери, так и по линии отца отличались крепким телосложением и хорошим здоровьем. А вот Георгу не повезло, он считался чрезвычайно болезненным ребенком. Сказалось воспаление легких, которым мальчик переболел в раннем детстве.
Однажды в Таллине Георг увидел выступление двух борцов. Тогда 12-летний подросток решил стать таким же сильным, как они, самостоятельно начав заниматься спортом. К 17 годам он уже мог одной рукой поднять гирю весом 64 килограмма более 20 раз. Юноша проявлял завидную целеустремленность, настойчивость, трудолюбие и упорство, уделяя тренировкам все свое свободное время.
© Public domainОдна из встреч по борьбе
© Public domain
Одна из встреч по борьбе

Самоучка, ставший чемпионом

Вскоре самоучка из эстонского села начал бить мировые рекорды в тяжелой атлетике. Он стал "первым борцом России", "атлетом — чемпионом России" и "чемпионом мира по поднятию тяжестей одной рукой".
Георг выходил и на ринг. Любопытный случай произошел с ним в 1896 году на арене Феодосийского цирка. Двадцатилетний спортсмен, слава о котором уже гуляла по городам России, принимал участие в чемпионате русской борьбы "на поясах".
© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкБорьба "на поясах"
Неожиданно для всех посоревноваться вызвался смельчак из зала, который сначала победил всех спортсменов, а затем и самого Луриха. Портовым грузчиком, одержавшим победу, оказался 25-летний Иван Поддубный, которого в будущем окрестят "чемпионом чемпионов".
Этот случай повлиял на Георга, который с упорством продолжил тренироваться. В 1901 году он впервые стал сильнейшим борцом в мире, уложив на лопатки всех соперников на чемпионате по французской борьбе.
© Getty Images / ullstein bild Dtl.Георг Лурих среди борцов
Держал на плечах коня с наездником и оркестр с музыкантами

Довольно часто молодой спортсмен радовал появившихся поклонников эффектными номерами. На глазах изумленной публики он поднимал на спине коня с всадником; встав на мостик, удерживал на себе четырех крупных мужчин и одновременно выжимал многопудовую штангу.
Лурих мог поднять целый оркестр: десять музыкантов играли энергичную мелодию, стоя на своеобразном помосте, который, в свою очередь, удерживал на плечах Георг.
© Getty Images / Heritage ImagesГеорг Лурих
Существует легенда, что в 1908 году в Тифлисе две сильные лошади не смогли разъединить скрещенные на груди руки Луриха. Об этом узнал эмир бухарский и попросил атлета повторить этот трюк с верблюдами. Но даже верблюды, погоняемые слугами, не смогли разъединить сцепленные в замок руки Луриха — потрясенный эмир подарил атлету верблюдов.

Почему лошадиная сила, а не человеческая?

Несмотря на столь впечатляющие результаты, Лурих вошел в историю не только как спортсмен, но и как публицист, популяризатор здорового образа жизни. Выдающийся атлет своим примером хотел показать возможности человеческого тела. Его возмущало, что "высокая наука всегда относилась к физической культуре, словно мачеха".
"Почему за единицу измерения мощности взята лошадиная сила, а не человеческая, которая меньше лошадиной и, следовательно, была бы удобнее в употреблении как мера более точная? Почему наука вообще не изучает силовых возможностей, заложенных в организме человека, а сосредоточивает свое внимание лишь на мире животных? Почему не оказывается материальная поддержка физкультурному движению, которое играет такую важную роль в развитии человека?!" — такими вопросами задавался атлет.
Лурих считал, что в человеке все должно быть прекрасно — и тело, и душа.
© Public domainГеорг Лурих на почтовой открытке
"Лишь в здоровом теле живет здоровый дух. Дух, достигший совершенства, но живущий в слабом, угасающем теле — словно выстроенный на песке дворец", — утверждал спортсмен.
При этом сам Георг знал десять иностранных языков, блестяще играл в шахматы, писал статьи и рассказы на спортивные темы.
К сожалению, познание своих возможностей и окружающего мира прервал тиф, которым спортсмен заболел в 1920 году в Армавире. Побороть инфекцию он так и не смог, скончавшись в возрасте 43 лет.
© Public domainГеорг Лурих
