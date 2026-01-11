Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Бельгии хочет провести операцию НАТО в Гренландии
16:30 11.01.2026 (обновлено: 16:40 11.01.2026)
Глава Минобороны Бельгии хочет провести операцию НАТО в Гренландии
в мире, бельгия, гренландия, нато, сша, дания, тео франкен, дональд трамп, politico, ларс лёкке расмуссен
В мире, Бельгия, Гренландия, НАТО, США, Дания, Тео Франкен, Дональд Трамп, Politico, Ларс Лёкке Расмуссен
Глава Минобороны Бельгии хочет провести операцию НАТО в Гренландии

Глава МО Бельгии Франкен: НАТО должно провести демонстрацию силы в Гренландии

Тео Франкен
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : @FranckenTheo
Тео Франкен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил в интервью телеканалу HLN, что Гренландия должна стать местом проведения военной операции НАТО "для демонстрации силы".
Как в пятницу со ссылкой на источники сообщило издание Politico, страны-участницы Евросоюза считают, что усиление присутствия НАТО в арктическом регионе может убедить американского президента Дональда Трампа в том, что у США нет необходимости владеть Гренландией по соображениям безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
Вчера, 08:00
"Единственный победитель в этой истории - (президент РФ Владимир) Путин, который потягивает шампанское в Москве. Давайте сохранять единство и вместе с НАТО проведем военную операцию (в районе Гренландии - ред.), чтобы направить нашим врагам недвусмысленную демонстрацию силы", - сказал Франкен.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: в ЕС испугались обмена Гренландии на Украину
Вчера, 04:39
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Нет альтернатив": в США сделали заявление о захвате Гренландии
Вчера, 06:04
 
В мире, Бельгия, Гренландия, НАТО, США, Дания, Тео Франкен, Дональд Трамп, Politico, Ларс Лёкке Расмуссен
 
 
