Рейтинг@Mail.ru
"Нещадно бомбила": Пушков резко высказался о Гренландии - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067191159.html
"Нещадно бомбила": Пушков резко высказался о Гренландии
"Нещадно бомбила": Пушков резко высказался о Гренландии - РИА Новости, 11.01.2026
"Нещадно бомбила": Пушков резко высказался о Гренландии
Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили руководство европейских стран одуматься, об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T04:47:00+03:00
2026-01-11T04:47:00+03:00
в мире
гренландия
сша
алексей пушков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578236503_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_10878d9bae3a233977fc807c902e5872.jpg
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067190914.html
https://ria.ru/20260111/britaniya-2067188025.html
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578236503_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_455671c4f8a1fc78e984303d9980fc47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, алексей пушков, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Алексей Пушков, Дональд Трамп
"Нещадно бомбила": Пушков резко высказался о Гренландии

Пушков: притязания Трампа на Гренландию заставили европейцев одуматься

© Рамиль СитдиковАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Рамиль Ситдиков
Алексей Пушков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили руководство европейских стран одуматься, об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы! Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии. <…> НАТО 78 дней нещадно бомбила Югославию включая Белград без санкции ООН>", — написал он.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: в ЕС испугались обмена Гренландии на Украину
04:39
Сенатор напомнил, что тогда Россия неоднократно предупреждала западный мир о серьезности последствий, но ее не услышали.
Европе в целом, и в Дании в частности, были уверены, что уж их-то подобное никогда не коснется. Как видим, они грубо ошибались", — резюмировал Пушков.
Накануне таблоид Daily Mail выпустил материал, что глава Белого дома приказал Объединенному командованию специальных операций разработать план по захвату Гренландии. Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай якобы предпримут какие-либо действия.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Британия обсуждает развертывание сил НАТО в Гренландии, сообщают СМИ
03:12
 
В миреГренландияСШААлексей ПушковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала