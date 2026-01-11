"Нещадно бомбила": Пушков резко высказался о Гренландии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили руководство европейских стран одуматься, об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы! Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии. <…> НАТО 78 дней нещадно бомбила Югославию включая Белград без санкции ООН>", — написал он.
Сенатор напомнил, что тогда Россия неоднократно предупреждала западный мир о серьезности последствий, но ее не услышали.
Накануне таблоид Daily Mail выпустил материал, что глава Белого дома приказал Объединенному командованию специальных операций разработать план по захвату Гренландии. Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай якобы предпримут какие-либо действия.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.