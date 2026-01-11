Парламентские партии Гренландии совместно осудили риторику США

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лидеры всех пяти парламентских партий Гренландии в совместном заявлении осудили риторику Вашингтона в отношении острова и выступили против присоединения к США.

Заявление, опубликованное на сайте гренландского правительства, подписано лидерами всех пяти партий острова: "Демократы", "Налерак", "Инуиты Атакатигиит", "Сиумут" и "Атассут".

"Как лидеры гренландских партий, мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше желание прекратить презрительное отношение США к нашей территории. Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами... Будущее Гренландии должно быть определено гренландским народом... Никакие другие страны не могут вмешиваться в это", - говорится в совместном заявлении лидеров партий.

Лидеры гренландских партий также вновь указали на то, что остров должен сам решать свое будущее без давления или вмешательства со стороны других стран.

В среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.