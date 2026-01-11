Рейтинг@Mail.ru
На этапе Кубка мира в Австрии отменили соревнования из‑за непогоды
13:29 11.01.2026
На этапе Кубка мира в Австрии отменили соревнования из‑за непогоды
На этапе Кубка мира в Австрии отменили соревнования из‑за непогоды
На этапе Кубка мира в Австрии отменили соревнования из‑за непогоды
Соревнования горнолыжниц в супергиганте в рамках этапа Кубка мира в австрийском Цаухензее отменены из‑за погодных условий, сообщает пресс-служба Международной...
На этапе Кубка мира в Австрии отменили соревнования из‑за непогоды

Соревнования горнолыжниц на этапе Кубка мира в Австрии отменены из‑за непогоды

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Соревнования горнолыжниц в супергиганте в рамках этапа Кубка мира в австрийском Цаухензее отменены из‑за погодных условий, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в соцсети Х.
Соревнования были запланированы на 11 января.
"Из-за сильного ночного снегопада и ветра на вершине жюри вместе с организаторами решили отменить сегодняшнюю гонку. Текущие условия не соответствуют необходимым стандартам безопасности", - говорится в сообщении организации.
Среди участниц числилась российская горнолыжница Юлия Плешкова, которая получила нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой FIS 17 декабря 2025 года.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Среди горнолыжников FIS одобрила заявки Плешковой, Александра Андриенко, Семена Ефимова, Ивана Кузнецова и Екатерины Ткаченко.
