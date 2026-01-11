На этапе Кубка мира в Австрии отменили соревнования из‑за непогоды

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Соревнования горнолыжниц в супергиганте в рамках этапа Кубка мира в австрийском Цаухензее отменены из‑за погодных условий, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в соцсети Х.

Соревнования были запланированы на 11 января.

"Из-за сильного ночного снегопада и ветра на вершине жюри вместе с организаторами решили отменить сегодняшнюю гонку. Текущие условия не соответствуют необходимым стандартам безопасности", - говорится в сообщении организации.

Среди участниц числилась российская горнолыжница Юлия Плешкова, которая получила нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой FIS 17 декабря 2025 года.