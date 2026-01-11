https://ria.ru/20260111/gornolyzhniki-2067221752.html
На этапе Кубка мира в Австрии отменили соревнования из‑за непогоды
На этапе Кубка мира в Австрии отменили соревнования из‑за непогоды - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
На этапе Кубка мира в Австрии отменили соревнования из‑за непогоды
Соревнования горнолыжниц в супергиганте в рамках этапа Кубка мира в австрийском Цаухензее отменены из‑за погодных условий, сообщает пресс-служба Международной... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T13:29:00+03:00
2026-01-11T13:29:00+03:00
2026-01-11T13:30:00+03:00
спорт
австрия
александр андриенко
екатерина ткаченко
юлия плешкова
спортивный арбитражный суд (cas)
горнолыжный спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111723/22/1117232210_0:84:3000:1772_1920x0_80_0_0_7fc0b776e4156952946493cf73a197ff.jpg
https://ria.ru/20260108/fis-2066898164.html
австрия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111723/22/1117232210_61:0:2728:2000_1920x0_80_0_0_e3a0b15893dd55604acb225ffdf06b3c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австрия, александр андриенко, екатерина ткаченко, юлия плешкова, спортивный арбитражный суд (cas), горнолыжный спорт
Спорт, Австрия, Александр Андриенко, Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Спортивный арбитражный суд (CAS), Горнолыжный спорт
На этапе Кубка мира в Австрии отменили соревнования из‑за непогоды
Соревнования горнолыжниц на этапе Кубка мира в Австрии отменены из‑за непогоды
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Соревнования горнолыжниц в супергиганте в рамках этапа Кубка мира в австрийском Цаухензее отменены из‑за погодных условий, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в соцсети Х.
Соревнования были запланированы на 11 января.
"Из-за сильного ночного снегопада и ветра на вершине жюри вместе с организаторами решили отменить сегодняшнюю гонку. Текущие условия не соответствуют необходимым стандартам безопасности", - говорится в сообщении организации.
Среди участниц числилась российская горнолыжница Юлия Плешкова, которая получила нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой FIS 17 декабря 2025 года.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Среди горнолыжников FIS одобрила заявки Плешковой, Александра Андриенко, Семена Ефимова, Ивана Кузнецова и Екатерины Ткаченко.