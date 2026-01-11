https://ria.ru/20260111/gorenie-2067189029.html
В Ялте ликвидировали открытое горение в магазине
В Ялте ликвидировали открытое горение в магазине
Открытое горение в магазине "Доброцен" в Ялте ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.01.2026
происшествия
ялта
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
россия
Новости
ru-RU
Происшествия, Ялта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
