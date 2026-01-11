https://ria.ru/20260111/gondu-2067257467.html
"Зенит" объявил о переходе Лусиано Гонду в ЦСКА
Нападающий Лусиано Гонду перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале "красно-синих". РИА Новости Спорт, 11.01.2026
