Израиль планирует новое наступление на Газу в марте, сообщили СМИ
Израиль планирует новое наступление на Газу в марте, сообщили СМИ
Израиль планирует новое наступление в секторе Газа в марте, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.01.2026
Times of Israel: Израиль планирует новое наступление в секторе Газа в марте