Израиль планирует новое наступление на Газу в марте, сообщили СМИ
00:32 11.01.2026
Израиль планирует новое наступление на Газу в марте, сообщили СМИ
Израиль планирует новое наступление на Газу в марте, сообщили СМИ
Израиль планирует новое наступление в секторе Газа в марте, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.01.2026
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
хамас
Израиль планирует новое наступление на Газу в марте, сообщили СМИ

Times of Israel: Израиль планирует новое наступление в секторе Газа в марте

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские танки недалеко от границы с сектором Газа
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Израиль планирует новое наступление в секторе Газа в марте, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на источники.
"ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – ред.) составила планы по проведению возобновленных интенсивных военных операций в Газе в марте", - пишет издание.
По этим данным, израильская армия планирует наступление на город Газа с тем, чтобы отодвинуть демаркационную "желтую линию" в рамках прекращения огня на запад, в сторону побережья, и расширить территории под своим контролем.
Арабский дипломат заявил изданию, что операция не сможет быть проведена без поддержки со стороны США.
Он также заявил изданию, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху не верит в то, что разоружение палестинского движения ХАМАС состоится, и в связи с этим дал ЦАХАЛ распоряжение готовить соответствующие планы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
