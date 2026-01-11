Рейтинг@Mail.ru
Гаджиев стал почетным президентом махачкалинского "Динамо"
15:11 11.01.2026
Гаджиев стал почетным президентом махачкалинского "Динамо"
Гаджиев стал почетным президентом махачкалинского "Динамо"
Гаджи Гаджиев стал почетным президентом махачкалинского "Динамо", должность президента упразднена, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
спорт, россия, владимир путин, гаджи гаджиев, динамо москва, крылья советов, анжи, российская премьер-лига (рпл)
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Гаджи Гаджиев стал почетным президентом махачкалинского "Динамо", должность президента упразднена, сообщается на сайте футбольного клуба.
Решение об упразднении должности президента, предусматривавшей управленческие функции, а также о присвоении нового статуса Гаджиеву было принято на общем собрании учредителей клуба.
"Учитывая выдающийся вклад Гаджиева в развитие дагестанского футбола и махачкалинского "Динамо", решением высшего органа управления ему был присвоен статус почетного президента. Это решение в полной мере отражает наше глубокое уважение к Гаджи Муслимовичу и признание его заслуг", - заявил председатель общего собрания учредителей клуба Магомед Багаудинов.
В 2019 году Гаджиев стал одним из учредителей и президентом клуба "Махачкала", на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское "Динамо". С сезона-2024/25 команда выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ). После 18 туров нынешнего сезона "Динамо" с 15 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
В качестве тренера Гаджиев возглавлял в России махачкалинский "Анжи", самарские "Крылья Советов", раменский "Сатурн", нижегородскую "Волгу", пермский "Амкар". Под руководством специалиста "Крылья Советов" единственный раз в своей истории завоевали бронзу чемпионата страны. В декабре указом президента РФ Владимира Путина Гаджиев был награжден орденом Дружбы.
