МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Гаджи Гаджиев стал почетным президентом махачкалинского "Динамо", должность президента упразднена, сообщается на сайте футбольного клуба.
Решение об упразднении должности президента, предусматривавшей управленческие функции, а также о присвоении нового статуса Гаджиеву было принято на общем собрании учредителей клуба.
"Учитывая выдающийся вклад Гаджиева в развитие дагестанского футбола и махачкалинского "Динамо", решением высшего органа управления ему был присвоен статус почетного президента. Это решение в полной мере отражает наше глубокое уважение к Гаджи Муслимовичу и признание его заслуг", - заявил председатель общего собрания учредителей клуба Магомед Багаудинов.
В 2019 году Гаджиев стал одним из учредителей и президентом клуба "Махачкала", на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское "Динамо". С сезона-2024/25 команда выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ). После 18 туров нынешнего сезона "Динамо" с 15 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
В качестве тренера Гаджиев возглавлял в России махачкалинский "Анжи", самарские "Крылья Советов", раменский "Сатурн", нижегородскую "Волгу", пермский "Амкар". Под руководством специалиста "Крылья Советов" единственный раз в своей истории завоевали бронзу чемпионата страны. В декабре указом президента РФ Владимира Путина Гаджиев был награжден орденом Дружбы.
29 декабря 2025, 16:56