Одна из старейших жительниц России умерла на 112-м году жизни
22:45 11.01.2026
Одна из старейших жительниц России умерла на 112-м году жизни
Одна из старейших жительниц России умерла на 112-м году жизни

РИА Новости: Нафиза Жарылгапова умерла в возрасте 111 лет

Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова
Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова. Архивное фото
САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова, проживавшая в Самарской области, скончалась на 112-м году жизни в Казахстане во время поездки к семье, сообщил РИА Новости представитель Самарской региональной национально-культурной автономии казахов "Ак Жол" ("Светлый путь") Ербулат Сагандыков.
"Она до последнего ходила, разговаривала, была в себе. Поехала к детям, внукам в Уральск (Казахстан - ред.)... Она умерла 8 января, похоронили 10 января", - рассказал собеседник агентства.
Нафиза Исламбековна Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в знатной казахской семье. Большую часть жизни она провела в Оренбургской области. Несколько лет назад она переехала в Самарскую область вместе с семьей внучки. По данным правительства региона, долгожительница воспитала пятерых детей, 24 внука, 52 правнуков и 32 праправнука.
Ранее в пресс-службе Соцфонда России сообщали РИА Новости, что самой пожилой россиянке 120 лет, она живет в Грозном в Чеченской Республике.
 
РоссияСамарская областьКазахстанОбщество
 
 
