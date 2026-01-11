"Бавария" забила "Вольфсбургу" восемь голов

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" разгромила дома "Вольфсбург" в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 8:1 в пользу "Баварии". У победителей дубль оформил Майкл Олисе (50-я и 76-я минуты), по мячу забили Луис Диас (30), Рафаэл Геррейру (68), Гарри Кейн (69) и Леон Горецка (88), кроме того, защитники "Вольфсбурга" Килиан Фишер (5) и Мориц Йенц (53) отправили по мячу в свои ворота. Единственный гол "волков" на свой счет записал Неманья Пейчинович (13).
11 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
05’ • Килиан Фишер (А)
30’ • Луис Диас
(Майкл Олисе)
50’ • Майкл Олисе
53’ • Мориц Йенц (А)
68’ • Рафаэл Геррейру
69’ • Гарри Кейн
76’ • Майкл Олисе
88’ • Леон Горецка
13’ • Дзенан Пейчинович
"Бавария" (44 очка), остающаяся непобежденной, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 11-очковым отрывом от идущей второй дортмундской "Боруссии". "Вольфсбург" (15) занимает 14-ю строчку.
В следующем туре "Бавария" в гостях сыграет с "Кельном", "Вольфсбург" примет "Санкт-Паули". Обе встречи пройдут 14 января.
В другом матче "Боруссия" из Менхенгладбаха со счетом 4:0 дома выиграла у "Аугсбурга".