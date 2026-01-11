Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" забила "Вольфсбургу" восемь голов
Футбол
 
21:36 11.01.2026 (обновлено: 22:20 11.01.2026)
"Бавария" забила "Вольфсбургу" восемь голов
"Бавария" забила "Вольфсбургу" восемь голов - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
"Бавария" забила "Вольфсбургу" восемь голов
Мюнхенская "Бавария" разгромила дома "Вольфсбург" в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T21:36:00+03:00
2026-01-11T22:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067275580_0:186:2857:1793_1920x0_80_0_0_202f25dc9344f1ff6fcc3cfc7a1884e3.jpg
https://ria.ru/20260110/bundesliga-2067062387.html
"Бавария" забила "Вольфсбургу" восемь голов

"Бавария" разгромила "Вольфсбург" со счетом 8:1

Эпизод матча Баварии против Вольфсбурга - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" разгромила дома "Вольфсбург" в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 8:1 в пользу "Баварии". У победителей дубль оформил Майкл Олисе (50-я и 76-я минуты), по мячу забили Луис Диас (30), Рафаэл Геррейру (68), Гарри Кейн (69) и Леон Горецка (88), кроме того, защитники "Вольфсбурга" Килиан Фишер (5) и Мориц Йенц (53) отправили по мячу в свои ворота. Единственный гол "волков" на свой счет записал Неманья Пейчинович (13).
Бундеслига
11 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Бавария
8 : 1
Вольфсбург
05‎’‎ • Килиан Фишер (А)
30‎’‎ • Луис Диас
(Майкл Олисе)
50‎’‎ • Майкл Олисе
(Конрад Лаймер)
53‎’‎ • Мориц Йенц (А)
68‎’‎ • Рафаэл Геррейру
(Гарри Кейн)
69‎’‎ • Гарри Кейн
(Луис Диас)
76‎’‎ • Майкл Олисе
(Луис Диас)
88‎’‎ • Леон Горецка
(Джонатан Та)
13‎’‎ • Дзенан Пейчинович
(Ловро Майер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария" (44 очка), остающаяся непобежденной, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 11-очковым отрывом от идущей второй дортмундской "Боруссии". "Вольфсбург" (15) занимает 14-ю строчку.
В следующем туре "Бавария" в гостях сыграет с "Кельном", "Вольфсбург" примет "Санкт-Паули". Обе встречи пройдут 14 января.
В другом матче "Боруссия" из Менхенгладбаха со счетом 4:0 дома выиграла у "Аугсбурга".
