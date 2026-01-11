Рейтинг@Mail.ru
Трое американских бобслеистов выпали из саней на этапе КМ в Санкт-Морице - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
16:55 11.01.2026
Трое американских бобслеистов выпали из саней на этапе КМ в Санкт-Морице
Трое американских бобслеистов выпали из саней на этапе КМ в Санкт-Морице
Трое американских бобслеистов выпали из саней во время заезда на этапе Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария). РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Трое американских бобслеистов выпали из саней на этапе КМ в Санкт-Морице

Трое американских бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира в Швейцарии

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Трое американских бобслеистов выпали из саней во время заезда на этапе Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария).
Четверка американцев в составе Кристофера Хорна, Райана Рейджера, Хантера Пауэлла и Калеба Фернелла на старте не смогла вовремя разместиться в своем бобе. В результате на первом же повороте разгоняющие разлетелись по трассе. Один из спортсменов ударился головой об бортик, второй вылетел за трассу и ударился спиной о деревянную конструкцию трека, а третий пытался удержаться за боб, но также выпал из саней. Оставшийся в одиночестве пилот экипажа доехал до финиша, при этом задевая бортики по ходу заезда.
Этап Кубка мира в Санкт-Морице проходит одновременно с чемпионатом Европы. Это предпоследняя возможность для спортсменов в семи дисциплинах заработать очки для общего зачета Кубка мира и олимпийской квалификации.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
IBSF выдала первые нейтральные статусы российским спортсменам
12 декабря 2025, 20:43
 
Санкт-МорицШвейцарияЕвропаIBSFМеждународный олимпийский комитет (МОК)Кубок мира ФИВБ (женщины)
 
