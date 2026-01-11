Трое американских бобслеистов выпали из саней на этапе КМ в Санкт-Морице

Четверка американцев в составе Кристофера Хорна, Райана Рейджера, Хантера Пауэлла и Калеба Фернелла на старте не смогла вовремя разместиться в своем бобе. В результате на первом же повороте разгоняющие разлетелись по трассе. Один из спортсменов ударился головой об бортик, второй вылетел за трассу и ударился спиной о деревянную конструкцию трека, а третий пытался удержаться за боб, но также выпал из саней. Оставшийся в одиночестве пилот экипажа доехал до финиша, при этом задевая бортики по ходу заезда.