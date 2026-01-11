Рейтинг@Mail.ru
Защитник "Флориды" тепло высказался о Бобровском
11:14 11.01.2026
Защитник "Флориды" тепло высказался о Бобровском
Защитник "Флориды" тепло высказался о Бобровском
Шведский защитник "Флориды Пантерз" Густав Форслинг заявил, что российский вратарь Сергей Бобровский выручает команду на протяжении всего сезона Национальной... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Защитник "Флориды" тепло высказался о Бобровском

Форслинг: Бобровский выручает «Флориду» на протяжении всего сезона НХЛ

Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский
© Фото : nhl.com/panthers
Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Шведский защитник "Флориды Пантерз" Густав Форслинг заявил, что российский вратарь Сергей Бобровский выручает команду на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на 11 января "Флорида" на выезде обыграла "Оттаву Сенаторз" со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Бобровский отразил 17 бросков. Всего в активе россиянина 18 побед в нынешнем сезоне.
«
"Мы сохраняли спокойствие, выводили шайбы из зоны. Мы хорошо справились. Бобровский сделал несколько потрясающих сейвов. Он выручает нас во всех играх, очень полезен для нас на протяжении всего сезона, особенно сегодня, когда нам это было нужнее всего. Приятно выйти вперед и сохранять спокойствие в конце. Большая победа", - приводит слова Форслинга сайт НХЛ.
Главный тренер "Флориды" Пол Морис также отметил игру россиянина.
«
"Первый гол в наши ворота не понравился Сергею. Вы уже много раз видели, как он, пропустив неприятную шайбу, каким-то образом выходит на новый уровень. Мы все хорошо боролись", - сказал специалист.
Даниил Тарасов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Тарасов стал первой звездой победного матча "Флориды" против "Колорадо"
5 января, 10:36
5 января, 10:36
 
