"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
17:03 11.01.2026
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
спорт, саратов, зенит (санкт-петербург), бк автодор, единая лига втб
Спорт, Саратов, Зенит (Санкт-Петербург), БК Автодор, Единая Лига ВТБ
Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Саратове, завершилась со счетом 75:62 (20:15, 23:9, 27:16, 5:22). Самым результативным игроком матча стал Ливай Рэндольф из "Зенита", набравший 18 очков. В составе хозяев 17 баллов записал в свой актив Павел Земский, его партнер по команде Ален Хаджибегович оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.
Петербургский клуб с 13 победами в 19 играх идет на четвертом месте в турнирной таблице. "Автодор" (4 победы в 22 матчах) располагается на десятой позиции.
Жерсон - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Жерсон спустя полгода покинул "Зенит" и перешел в "Крузейро"
10 января, 17:38
 
Спорт, Саратов, Зенит (Санкт-Петербург), БК Автодор, Единая Лига ВТБ
 
