https://ria.ru/20260111/basketbolisty-2067247374.html
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T17:03:00+03:00
2026-01-11T17:03:00+03:00
2026-01-11T17:03:00+03:00
спорт
саратов
зенит (санкт-петербург)
бк автодор
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73468/64/734686441_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_01315fd3b49f9e28710d9a80632abb9d.jpg
https://ria.ru/20260110/zherson-2067142981.html
саратов
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73468/64/734686441_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ef977601144ee56f62bcd27e8f7fe12e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, саратов, зенит (санкт-петербург), бк автодор, единая лига втб
Спорт, Саратов, Зенит (Санкт-Петербург), БК Автодор, Единая Лига ВТБ
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Зенита" обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ