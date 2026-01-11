Дабл-дабл Тасича помог "Енисею" обыграть "Локомотив-Кубань"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Красноярский "Енисей" обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Красноярске, завершилась победой хозяев площадки со счетом 86:78 (25:17, 22:20, 16:19, 23:22). Самым результативным игроком матча стал Егор Рыжов из "Енисея", набравший 24 очка. Его партнер по команде Данило Тасич оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов. В составе гостей 21 очко набрал Джеремайя Мартин.
Серб Томислав Томович потерпел первое поражение во главе "Локомотива-Кубани". Он сменил на посту главного тренера команды Антона Юдина. В предыдущей игре краснодарский клуб выиграл у екатеринбургского "Уралмаша" 7 января, но тогда обязанности главного тренера исполнял Янко Пейчич.
Красноярский клуб с восемью победами в 20 играх идет на седьмом месте в турнирной таблице. "Локомотив-Кубань" (13 побед в 21 матче) располагается на пятой позиции.
11 января 2026 • начало в 13:00
