Дабл-дабл Тасича помог "Енисею" обыграть "Локомотив-Кубань" - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Баскетбол
 
15:31 11.01.2026
Дабл-дабл Тасича помог "Енисею" обыграть "Локомотив-Кубань"
красноярск, джеремайя мартин, уралмаш, енисей, единая лига втб
Баскетбол, Красноярск, Джеремайя Мартин, Уралмаш, Енисей, Единая Лига ВТБ
© РИА Новости / Александр ПаниотовМяч
Мяч - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Александр Паниотов
Мяч. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Красноярский "Енисей" обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Красноярске, завершилась победой хозяев площадки со счетом 86:78 (25:17, 22:20, 16:19, 23:22). Самым результативным игроком матча стал Егор Рыжов из "Енисея", набравший 24 очка. Его партнер по команде Данило Тасич оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов. В составе гостей 21 очко набрал Джеремайя Мартин.
Серб Томислав Томович потерпел первое поражение во главе "Локомотива-Кубани". Он сменил на посту главного тренера команды Антона Юдина. В предыдущей игре краснодарский клуб выиграл у екатеринбургского "Уралмаша" 7 января, но тогда обязанности главного тренера исполнял Янко Пейчич.
Красноярский клуб с восемью победами в 20 играх идет на седьмом месте в турнирной таблице. "Локомотив-Кубань" (13 побед в 21 матче) располагается на пятой позиции.
Единая Лига ВТБ
11 января 2026 • начало в 13:00
Завершен
Енисей
86 : 78
Локомотив-Кубань
