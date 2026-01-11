Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" — "Реал": смотреть онлайн матч Суперкубка Испании 11 января
Футбол
 
20:50 11.01.2026 (обновлено: 21:20 11.01.2026)
"Барселона" — "Реал": смотреть онлайн матч Суперкубка Испании 11 января
Мадридский "Реал" и "Барселона" встретятся в решающем матче Суперкубка Испании.
футбол
спорт
анонсы и трансляции матчей
барселона
реал мадрид
суперкубок испании
Новости
футбол, анонсы и трансляции матчей, барселона, реал мадрид, суперкубок испании
Футбол, Спорт, Анонсы и трансляции матчей, Барселона, Реал Мадрид, Суперкубок Испании

"Барселона" — "Реал": смотреть онлайн матч Суперкубка Испании 11 января

Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мадридский "Реал" и "Барселона" встретятся в решающем матче Суперкубка Испании.

Во сколько начало финала

Встреча состоится в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Футбол
 
Матч-центр
 
