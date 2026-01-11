Рейтинг@Mail.ru
Врачи больницы в Приангарье передали землякам на СВО служебный внедорожник
15:29 11.01.2026
Врачи больницы в Приангарье передали землякам на СВО служебный внедорожник
надежные люди
происшествия
иркутская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
патриот
иркутская область
происшествия, иркутская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот
Надежные люди, Происшествия, Иркутская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Патриот
ИРКУТСК, 11 янв - РИА Новости. Медики районной больницы в поселке Качуг Иркутской области передали земляку, участвующему в специальной военной операции, автомобиль УАЗ "Патриот", сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
«
"Врачи и сотрудники Качугской районной больницы передали служебный автомобиль УАЗ "Патриот" в зону СВО. Автомобиль, находившийся в эксплуатации медицинского учреждения с 2017 года и зарекомендовавший себя как надежный транспорт для выполнения служебных задач, был передан бойцу Игорю Демидову – уроженцу Качугского округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боец прибыл на родину в отпуск после лечения в госпитале. Вручение ключей прошло в стенах медучреждения. Во время передачи автомобиля главный врач Качугской больницы Александр Федосеев отметил, что УАЗ "Патриот" помогал медикам в работе, а теперь будет помогать земляку на СВО.
Виктор Сапрыкин и его автомобиль ГАЗ-69 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Пенсионер из Иркутска передал в зону СВО свой автомобиль ГАЗ-69
11 марта 2025, 13:07
 
Надежные людиПроисшествияИркутская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Патриот
 
 
