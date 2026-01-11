https://ria.ru/20260111/alikhanov-2067191987.html
Алиханов рассказал о росте продаж лекарств в России
Алиханов рассказал о росте продаж лекарств в России - РИА Новости, 11.01.2026
Алиханов рассказал о росте продаж лекарств в России
Объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 13,8% и составил 2,2 триллионов рублей, рассказал в... РИА Новости, 11.01.2026
Алиханов рассказал о росте продаж лекарств в России
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 13,8% и составил 2,2 триллионов рублей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Общий объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке по итогам I-III кварталов 2025 года увеличился на 13,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 2,2 триллионов рублей", - сказал министр.
Он добавил, что объем продаж лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2025 год, по итогам девяти месяцев прошлого года в стоимостном выражении увеличился более чем на 11% и составил 1,2 триллиона рублей.
При этом доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме продаж составляет более 40% в стоимостном и более 62% в натуральном выражении.