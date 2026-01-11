Рейтинг@Mail.ru
13:16 11.01.2026
Алиханов рассказал о мерах поддержи фармацевтических компаний
Алиханов рассказал о мерах поддержи фармацевтических компаний
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
Алиханов рассказал о мерах поддержи фармацевтических компаний

© РИА Новости / Александр КряжевЖенщина покупает лекарственные препараты в аптеке
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что российские фармацевтические компании в настоящее время активно пользуются общесистемными мерами поддержки.
"Отечественные фармацевтические компании в настоящее время активно пользуются общесистемными мерами поддержки, такими как льготные займы ФРП или льготными кредитами в рамках кластерной инвестиционной платформы (КИП)", - сказал министр.
Алиханов добавил, что в рамках КИП уже реализуется 6 крупных инвестиционных проектов в области фармацевтики, с общим объемом инвестиций в 66,5 миллиардов рублей. Объем льготного кредита в рамках КИП составляет более 41,7 миллиардов рублей.
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Искусственный интеллект создает лекарство от рака: эволюция онкотерапии
31 декабря 2025, 09:35
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
