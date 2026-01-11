https://ria.ru/20260111/alihanov-2067201952.html
Алиханов рассказал о разработках российских фармацевтов
Алиханов рассказал о разработках российских фармацевтов - РИА Новости, 11.01.2026
Алиханов рассказал о разработках российских фармацевтов
Российские фармацевтические компании не отстают от мировых производителей, они регистрируют и выводят на рынок собственные разработки, рассказал в интервью РИА...
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
Алиханов рассказал о разработках российских фармацевтов
Алиханов: российские фармкомпании не отстают от мировых производителей
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские фармацевтические компании не отстают от мировых производителей, они регистрируют и выводят на рынок собственные разработки, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Действительно, отечественные производители не только разрабатывают и производят воспроизведенные препараты, но, и не отставая от мировых компаний, регистрируют и выводят на рынок собственные разработки", - сказал министр.
Он привел пример, что в октябре 2025 года АО "Генериум" зарегистрирован инновационный препарат для терапии мукополисахаридоза II типа (синдрома Хантера). Это первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат с новым механизмом действия. Он, проникая через полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью, воздействует на неврологические симптомы. При этом другие известные препараты могут бороться лишь с соматическими проявлениями, не способствуя при этом остановке нейродегенерации.
"По данному препарату обеспечена технологическая возможность производства на территории Российской Федерации по полному циклу", - подчеркнул министр.