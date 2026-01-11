Алиханов рассказал о разработках российских фармацевтов

"Действительно, отечественные производители не только разрабатывают и производят воспроизведенные препараты, но, и не отставая от мировых компаний, регистрируют и выводят на рынок собственные разработки", - сказал министр.

Он привел пример, что в октябре 2025 года АО "Генериум" зарегистрирован инновационный препарат для терапии мукополисахаридоза II типа (синдрома Хантера). Это первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат с новым механизмом действия. Он, проникая через полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью, воздействует на неврологические симптомы. При этом другие известные препараты могут бороться лишь с соматическими проявлениями, не способствуя при этом остановке нейродегенерации.