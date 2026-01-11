Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты обслужили минимум 1529 рейсов в Москве в субботу на фоне непогоды - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/aeroporty-2067185313.html
Аэропорты обслужили минимум 1529 рейсов в Москве в субботу на фоне непогоды
Аэропорты обслужили минимум 1529 рейсов в Москве в субботу на фоне непогоды - РИА Новости, 11.01.2026
Аэропорты обслужили минимум 1529 рейсов в Москве в субботу на фоне непогоды
Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" обслужили не менее 1529 рейсов в субботу на фоне аномальной непогоды в Москве, сообщила... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T02:09:00+03:00
2026-01-11T02:09:00+03:00
москва
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
https://ria.ru/20260111/voda-2067183166.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорты обслужили минимум 1529 рейсов в Москве в субботу на фоне непогоды

Аэропорты обслужили не менее 1529 рейсов в Москве в субботу на фоне непогоды

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" обслужили не менее 1529 рейсов в субботу на фоне аномальной непогоды в Москве, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.
"Тысяча пятьсот двадцать девять рейсов обслужили в субботу, 10 января, все четыре аэропорта московского региона. Из них 692 рейса (45%) обслужил на прилет и вылет Шереметьево", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что за истекшие сутки на фоне последствий аномальной непогоды каждую минуту в одном из столичных аэропортов садился или взлетал в среднем один самолет.
"Для сравнения: в последний рабочий день прошлого года, 30 декабря, в канун новогодних каникул, при более благоприятных метеоусловиях все четыре аэропорта московского региона обслужили на 200 рейсов меньше", - добавляется в сообщении.
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В "Шереметьево" пассажирам выдали 43 тысячи бутылок воды
01:14
 
МоскваЕвгений ТишковецШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала