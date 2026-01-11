https://ria.ru/20260111/aeroporty-2067185313.html
Аэропорты обслужили минимум 1529 рейсов в Москве в субботу на фоне непогоды
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" обслужили не менее 1529 рейсов в субботу на фоне аномальной непогоды в Москве, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве
в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.
"Тысяча пятьсот двадцать девять рейсов обслужили в субботу, 10 января, все четыре аэропорта московского региона. Из них 692 рейса (45%) обслужил на прилет и вылет Шереметьево
", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что за истекшие сутки на фоне последствий аномальной непогоды каждую минуту в одном из столичных аэропортов садился или взлетал в среднем один самолет.
"Для сравнения: в последний рабочий день прошлого года, 30 декабря, в канун новогодних каникул, при более благоприятных метеоусловиях все четыре аэропорта московского региона обслужили на 200 рейсов меньше", - добавляется в сообщении.