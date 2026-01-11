https://ria.ru/20260111/aeroflot-2067197389.html
"Аэрофлот" вошел в штатное выполнение суточного плана полетов
"Аэрофлот" вошел в штатное выполнение суточного плана полетов - РИА Новости, 11.01.2026
"Аэрофлот" вошел в штатное выполнение суточного плана полетов
"Аэрофлот" полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в и из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила авиакомпания. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T09:05:00+03:00
2026-01-11T09:05:00+03:00
2026-01-11T09:05:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145490/13/1454901368_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_91ee874dd83b6b26db1e48382a212626.jpg
https://ria.ru/20260111/voda-2067183166.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145490/13/1454901368_0:0:2373:1780_1920x0_80_0_0_44476fe6732b0c61a1b5873b7d370a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новый год
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Новый год
"Аэрофлот" вошел в штатное выполнение суточного плана полетов
"Аэрофлот" обеспечил выполнение суточного плана полетов в и из Шереметьево