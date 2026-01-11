Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" вошел в штатное выполнение суточного плана полетов
09:05 11.01.2026
"Аэрофлот" вошел в штатное выполнение суточного плана полетов
"Аэрофлот" вошел в штатное выполнение суточного плана полетов
"Аэрофлот" полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в и из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила авиакомпания. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T09:05:00+03:00
2026-01-11T09:05:00+03:00
аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новый год
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Новый год
"Аэрофлот" вошел в штатное выполнение суточного плана полетов

"Аэрофлот" обеспечил выполнение суточного плана полетов в и из Шереметьево

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в и из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила авиакомпания.
"Аэрофлот вошел в штатное выполнение суточного плана полетов. К 08.00 11 января Аэрофлот полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в/из Шереметьево. В расписании полетов авиакомпании на 11 января в/из Шереметьево запланировано 194 рейса на вылет и 202 рейса на прилет", - говорится в Telegram-канале авиакомпании.
В авиагавани отметили, что "Аэрофлот" продолжает доставлять багаж пассажирам, прилетевших рейсами в пятницу. Кроме того, по состоянию на 08.00 воскресенья доставлено по адресам и получено по решению пассажиров самостоятельно в аэропорту порядка половины единиц багажа, из свыше 2 тысяч, заявленных на доставку.
