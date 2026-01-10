В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе островов Огасавара в Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.

Эпицентр землетрясения находился а районе острова Ио (в российской и англоязычной литературе и источниках часто называется Иводзима), очаг залегал на глубине 30 километров.