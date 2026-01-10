https://ria.ru/20260110/zemletryasenie-2067076119.html
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 10.01.2026
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе островов Огасавара в Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T05:19:00+03:00
2026-01-10T05:19:00+03:00
2026-01-10T05:19:00+03:00
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
https://ria.ru/20260110/zemletryasenie-2067072190.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В районе островов Огасавара в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе островов Огасавара в Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Эпицентр землетрясения находился а районе острова Ио (в российской и англоязычной литературе и источниках часто называется Иводзима), очаг залегал на глубине 30 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.