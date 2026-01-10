https://ria.ru/20260110/yemen-2067148007.html
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов - РИА Новости, 10.01.2026
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов
Все иностранные туристы, включая россиян, застрявшие на острове Сокотра в Йемене, вывезены оттуда и доставлены в Саудовскую Аравию, сообщил министр информации... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T18:15:00+03:00
2026-01-10T18:15:00+03:00
2026-01-10T18:46:00+03:00
йемен
саудовская аравия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067151401_0:74:1000:637_1920x0_80_0_0_86becfd4b2e39d3459e4f654d74b71c5.jpg
https://ria.ru/20251223/yemen-2063973290.html
йемен
саудовская аравия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067151401_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_a8efed5e046b1da280103c11a27c48f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йемен, саудовская аравия, россия, в мире
Йемен, Саудовская Аравия, Россия, В мире
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов, включая россиян