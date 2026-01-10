Рейтинг@Mail.ru
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 10.01.2026 (обновлено: 18:46 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/yemen-2067148007.html
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов - РИА Новости, 10.01.2026
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов
Все иностранные туристы, включая россиян, застрявшие на острове Сокотра в Йемене, вывезены оттуда и доставлены в Саудовскую Аравию, сообщил министр информации... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T18:15:00+03:00
2026-01-10T18:46:00+03:00
йемен
саудовская аравия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067151401_0:74:1000:637_1920x0_80_0_0_86becfd4b2e39d3459e4f654d74b71c5.jpg
https://ria.ru/20251223/yemen-2063973290.html
йемен
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067151401_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_a8efed5e046b1da280103c11a27c48f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йемен, саудовская аравия, россия, в мире
Йемен, Саудовская Аравия, Россия, В мире
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов

С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов, включая россиян

© Getty Images / AnadoluЭвакуация иностранных туристов с острова Сокотра в Йемене
Эвакуация иностранных туристов с острова Сокотра в Йемене - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Getty Images / Anadolu
Эвакуация иностранных туристов с острова Сокотра в Йемене
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 10 янв - РИА Новости. Все иностранные туристы, включая россиян, застрявшие на острове Сокотра в Йемене, вывезены оттуда и доставлены в Саудовскую Аравию, сообщил министр информации Йемена Муаммар аль-Арьяни.
Ранее посольство РФ в Йемене сообщило, что большая часть туристов из России, которые застряли на Сокотре в Индийском океане из-за приостановки авиасообщения, смогла покинуть остров, вылетев в Саудовскую Аравию.
"Завершено прибытие всех застрявших туристов в международный аэропорт Джидды после того, как последний эвакуационный рейс авиакомпании Yemenia вылетел из аэропорта Сокотры со 109 пассажирами на борту. Таким образом, все иностранные туристы были перевезены", - написал аль-Арьяни в соцсети X.
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена
23 декабря 2025, 00:37
 
ЙеменСаудовская АравияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала