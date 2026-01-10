https://ria.ru/20260110/volgograd-2067083194.html
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов
Шесть рейсов отменены и пять задерживаются в аэропорту Волгограда из-за введенных ограничений полетов, а также непогоды в Москве, следует из данных онлайн-табло РИА Новости, 10.01.2026
