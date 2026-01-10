Рейтинг@Mail.ru
08:08 10.01.2026
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов
В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов
Шесть рейсов отменены и пять задерживаются в аэропорту Волгограда из-за введенных ограничений полетов, а также непогоды в Москве, следует из данных онлайн-табло РИА Новости, 10.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Табло в аэропорту
Табло в аэропорту. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 янв - РИА Новости. Шесть рейсов отменены и пять задерживаются в аэропорту Волгограда из-за введенных ограничений полетов, а также непогоды в Москве, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
В субботу утром Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кроме того, в аэропорту "Шереметьево" в субботу заявили, что авиагавань закрыта на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями до 08.00 мск.
Согласно онлайн-табло аэропорта, отменены три рейса в Москву и три в обратном направлении, также задерживаются пять рейсов на прилет и вылет, в том числе в Хургаду, куда пассажиры не могут вылететь с пятницы. По данным онлайн-табло, рейс Хургада - Волгоград ушел на запасной аэродром в Саратов, его прибытие в Волгоград ожидается в 08.30 мск.
Техника коммунальных служб убирает снег на улице в Москве
В Москве приняли экстренные меры для уборки снега, сообщил Бирюков
9 января, 14:46
9 января, 14:46
 
