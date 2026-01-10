https://ria.ru/20260110/vnukovo-2067062249.html
"Внуково" возвращается к штатной работе в сложных метеоусловиях
2026-01-10T00:30:00+03:00
2026-01-10T00:30:00+03:00
2026-01-10T00:30:00+03:00
внуково (аэропорт)
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Международный аэропорт "Внуково" возвращается к штатной работе, по состоянию на 23.30 мск интенсивность осадков в районе аэропорта значительно снизилась, сообщили
в воздушной гавани.
"Аэропорт Внуково возвращается к работе в штатном режиме несмотря на сложные метеоусловия. По состоянию на 23.30 (мск) интенсивность осадков в районе аэропорта значительно снизилась, ветер 5 м/с, коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы – 0,37", - говорится в сообщении.
Сейчас в аэропорту идет подготовка к вылету задержанных рейсов. Обстановка в терминале остается спокойной, обслуживание пассажиров выполняется в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Багаж выдается и принимается в штатном режиме.
Службы аэропорта продолжают проводить необходимые процедуры для обеспечения безопасности полетов: чистку и обработку перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек.