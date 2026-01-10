"Внуково" возвращается к штатной работе в сложных метеоусловиях

"Аэропорт Внуково возвращается к работе в штатном режиме несмотря на сложные метеоусловия. По состоянию на 23.30 (мск) интенсивность осадков в районе аэропорта значительно снизилась, ветер 5 м/с, коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы – 0,37", - говорится в сообщении.