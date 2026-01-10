"Внуково" возвращается к штатной работе в сложных метеоусловиях

Рейтинг@Mail.ru
00:30 10.01.2026
© Фото : Международный аэропорт Внуково/TelegramПассажиры в аэропорту "Внуково". 11 декабря 2025
Пассажиры в аэропорту Внуково. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Международный аэропорт Внуково/Telegram
Пассажиры в аэропорту "Внуково". 11 декабря 2025. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Международный аэропорт "Внуково" возвращается к штатной работе, по состоянию на 23.30 мск интенсивность осадков в районе аэропорта значительно снизилась, сообщили в воздушной гавани.
"Аэропорт Внуково возвращается к работе в штатном режиме несмотря на сложные метеоусловия. По состоянию на 23.30 (мск) интенсивность осадков в районе аэропорта значительно снизилась, ветер 5 м/с, коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы – 0,37", - говорится в сообщении.
Сейчас в аэропорту идет подготовка к вылету задержанных рейсов. Обстановка в терминале остается спокойной, обслуживание пассажиров выполняется в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Багаж выдается и принимается в штатном режиме.
Службы аэропорта продолжают проводить необходимые процедуры для обеспечения безопасности полетов: чистку и обработку перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек.
Работа снегоуборочной техники на МКАД - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
На МКАД нет перекрытий из-за уборки снега, сообщили в ЦОДД
Внуково (аэропорт)
 
 
