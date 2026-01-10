https://ria.ru/20260110/ukraina-2067121039.html
В Запорожской области поврежден газопровод в результате удара ВСУ
В Запорожской области поврежден газопровод в результате удара ВСУ - РИА Новости, 10.01.2026
В Запорожской области поврежден газопровод в результате удара ВСУ
Газопровод поврежден в городе Каменка-Днепровская Запорожской области в результате удара ВСУ, проводятся восстановительные работы, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 10.01.2026
запорожская область
В Запорожской области поврежден газопровод в результате удара ВСУ
В Каменке-Днепровской поврежден надземный газопровод, утечка газа устранена