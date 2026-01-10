Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/ukraina-2067121039.html
В Запорожской области поврежден газопровод в результате удара ВСУ
Газопровод поврежден в городе Каменка-Днепровская Запорожской области в результате удара ВСУ, проводятся восстановительные работы, сообщил губернатор региона...
2026-01-10T14:34:00+03:00
2026-01-10T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769201048_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d657e35ad9a833b293385c4584c2a65c.jpg
https://ria.ru/20260110/berdjansk-2067093709.html
запорожская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769201048_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0a6178a08a39ca841f3080cff86b246a.jpg
1920
1920
true
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области поврежден газопровод в результате удара ВСУ

В Каменке-Днепровской поврежден надземный газопровод, утечка газа устранена

Сотрудники осматривают газопровод
© "Мосгаз"
Сотрудники осматривают газопровод. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Газопровод поврежден в городе Каменка-Днепровская Запорожской области в результате удара ВСУ, проводятся восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Каменке-Днепровской поврежден надземный газопровод. Утечка газа устранена, без газоснабжения остаются 49 абонентов, идут ремонтно-восстановительные работы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за артиллерийского обстрела также был поврежден частный дом.
Последствия обстрела
В Бердянске при ночной атаке ВСУ повреждены жилые дома и школа
Вчера, 10:40
 
Специальная военная операция на Украине Запорожская область Евгений Балицкий Вооруженные силы Украины
 
 
