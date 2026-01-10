В ЕС значительно сократилось число заявлений о предоставлении убежища

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Количество заявлений о предоставлении убежища, зарегистрированных Европейским агентством по вопросам убежища (EUAA), в 2025 году сократилось примерно на одну пятую по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в первую очередь это связано со снижением числа заявлений от выходцев из Сирии, передает агентство DPA со ссылкой на предварительный отчет Еврокомиссии.
«
"Согласно неопубликованному отчету Европейской комиссии, предварительные данные показывают, что с начала января по середину декабря в 27 странах-членах ЕС и странах-партнерах, Швейцарии и Норвегии, было зарегистрировано около 780 200 заявлений. Это примерно на одну пятую меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее", - сообщает агентство.
Согласно отчету, эта тенденция в первую очередь связана со снижением числа заявлений от просителей убежища из Сирии.
Ранее газета Bild со ссылкой на данные министерства внутренних дел ФРГ сообщала, что общее число заявлений о предоставлении убежища в Германии в 2025 году сократилось приблизительно на треть по сравнению с 2024 годом.