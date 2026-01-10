Рейтинг@Mail.ru
В ЕС значительно сократилось число заявлений о предоставлении убежища
16:54 10.01.2026 (обновлено: 17:57 10.01.2026)
В ЕС значительно сократилось число заявлений о предоставлении убежища
Количество заявлений о предоставлении убежища, зарегистрированных Европейским агентством по вопросам убежища (EUAA), в 2025 году сократилось примерно на одну... РИА Новости, 10.01.2026
в мире, германия, сирия, швейцария, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Германия, Сирия, Швейцария, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕС значительно сократилось число заявлений о предоставлении убежища

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Количество заявлений о предоставлении убежища, зарегистрированных Европейским агентством по вопросам убежища (EUAA), в 2025 году сократилось примерно на одну пятую по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в первую очередь это связано со снижением числа заявлений от выходцев из Сирии, передает агентство DPA со ссылкой на предварительный отчет Еврокомиссии.
«
"Согласно неопубликованному отчету Европейской комиссии, предварительные данные показывают, что с начала января по середину декабря в 27 странах-членах ЕС и странах-партнерах, Швейцарии и Норвегии, было зарегистрировано около 780 200 заявлений. Это примерно на одну пятую меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее", - сообщает агентство.
Согласно отчету, эта тенденция в первую очередь связана со снижением числа заявлений от просителей убежища из Сирии.
В отчете ЕК рассматриваются как первичные, так и последующие заявки о предоставлении убежища. Согласно отчету, Германия получила около 149 100 заявлений за отчетный период, за ней следуют Франция (148 600), Испания (137 300) и Италия (125 800).
Ранее газета Bild со ссылкой на данные министерства внутренних дел ФРГ сообщала, что общее число заявлений о предоставлении убежища в Германии в 2025 году сократилось приблизительно на треть по сравнению с 2024 годом.
