Аналитики РАН дали прогноз по росту мировой торговли в 2026 году
Аналитики РАН дали прогноз по росту мировой торговли в 2026 году - РИА Новости, 10.01.2026
Аналитики РАН дали прогноз по росту мировой торговли в 2026 году
Прирост оборота мировой торговли в 2026 году замедлится до 2,5% с 3,5% по итогам прошлого года, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА... РИА Новости, 10.01.2026
Аналитики РАН дали прогноз по росту мировой торговли в 2026 году
РИА Новости: рост мировой торговли в 2026 году замедлится до 2,5 процента
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Прирост оборота мировой торговли в 2026 году замедлится до 2,5% с 3,5% по итогам прошлого года, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Если в 2025 году прирост оборота мировой торговли, по предварительной оценке, составил 3,5%, то в 2026 году данный показатель уменьшится до 2,5%", - говорится в докладе.
В 2026 году мировая торговля будет развиваться в условиях продолжения торгово-политического противостояния, сохранения напряженности на международной арене и вероятного замедления роста мировой экономики, отмечают аналитики.
«
"Как и в предыдущие годы, доля развитых стран в мировой торговле уменьшится, а доля развивающихся стран, соответственно, увеличится", - прогнозируют в РАН
.
Структура международной торговли будет испытывать влияние политики импортозамещения, проводимой ее ведущими участниками, также считают аналитики.
Так, следуя целям реиндустриализации и уменьшения зависимости от ввоза стратегически важных материалов и компонентов, США
и ЕС
ограничивают импорт и стимулируют собственное производство. В Китае
также повышенное внимание уделяется расширению внутреннего рынка и укреплению научно-технического и промышленного потенциала.
"При этом США, обеспокоенные усилением Китая, по всей вероятности, сохранят ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в КНР. Эти факторы будут тормозить развитие международной торговли, прежде всего между США и КНР", - прогнозируют авторы доклада.
В то же время более мягкая в сравнении с этим торговая политика в отношении Китая, которую проводят власти Евросоюза, позволяет относительно оптимистично смотреть на перспективы развития торговли между ЕС и Китаем, заключают они.