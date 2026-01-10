Рейтинг@Mail.ru
16:10 10.01.2026
Российская саночница стала десятой на этапе Кубка мира в Винтерберге
2026
спорт, международная федерация санного спорта (fil)
Спорт, Международная федерация санного спорта (FIL)
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарья Олесик
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарья Олесик. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российская саночница Дарья Олесик заняла десятое место на этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия).
Победительницей соревнований с результатом 1 минута 51,885 секунды стала Ханна Прок из Австрии. Второй результат показала немка Юлия Таубиц (отставание - 0,087 секунды). Третье место заняла итальянка Верена Хофер (+0,365). Олесик уступила победительнице 0,970 секунды.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
Саночник Репилов стал 25-м на тестовых соревнованиях в Италии
Саночник Репилов стал 25-м на тестовых соревнованиях в Италии
30 ноября 2025, 14:56
 
