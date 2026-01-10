https://ria.ru/20260110/sport-2067132658.html
Российская саночница стала десятой на этапе Кубка мира в Винтерберге
Российская саночница Дарья Олесик заняла десятое место на этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
