Спецоперация, 10 января: ВС России за сутки уничтожили до 1090 боевиков ВСУ - РИА Новости, 10.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 10.01.2026
Спецоперация, 10 января: ВС России за сутки уничтожили до 1090 боевиков ВСУ
Российские войска уничтожили до 1090 военнослужащих ВСУ и 22 бронемашины в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2026
Спецоперация, 10 января: ВС России за сутки уничтожили до 1090 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 1090 военнослужащих ВСУ и 22 бронемашины в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на10.01.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на10.01.2026
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ПВО уничтожила 59 украинских БПЛА над Россией за ночь

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

Игнорировать уже не получается

Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* пожаловался на коррупцию и злоупотребление служебными обязанностями в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, украинские отделения военкоматов).
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

ВС РФ на земле и в небе

Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили в Сумской области порядка десяти украинских БМП CV90 шведского производства, средняя стоимость каждой из которых, согласно разным источникам, составляет 10-12 миллионов долларов, рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс".
До роты солдат ВСУ было уничтожено при освобождении Зеленого в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным "Цыган".
Расчет войск беспилотных систем подразделения Ивановских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожил перевозившие личный состав ВСУ украинские транспортные средства, сорвав тем самым ротацию боевиков киевского режима на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Ничто не забыто

Российские военные взяли в январе на донецком направлении в плен украинского боевика, который признался, что еще в 2017 году в ходе "АТО" (так называемой антитеррористической операции) участвовал в изнасиловании и убийствах мирных жителей Донбасса, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он также предоставил РИА Новости эксклюзивное видео с показаниями боевика.

Небо Донбасса

Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

* Внесен в список террористов и экстремистов
