ВС России уничтожили пикап мобильной группы БПЛА ВСУ в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов подразделения беспилотных систем российской группировки "Север" уничтожили пикап, на котором были установлены ретрансляторы для работы украинских мобильных групп БПЛА в Харьковской области, сообщили в МО РФ.

"Операторы беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" в ходе ведения воздушной разведки выявили пикап украинских боевиков в районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области", - сообщили в оборонном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что пикап ВСУ использовали в качестве мобильного ретранслятора для обеспечения боевой работы групп операторов БПЛА.