ВС России уничтожили пикап мобильной группы БПЛА ВСУ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 10.01.2026
ВС России уничтожили пикап мобильной группы БПЛА ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили пикап мобильной группы БПЛА ВСУ в Харьковской области
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пикап мобильной группы БПЛА ВСУ в Харьковской области

Бойцы ВС РФ уничтожили пикап мобильной группы БПЛА ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов подразделения беспилотных систем российской группировки "Север" уничтожили пикап, на котором были установлены ретрансляторы для работы украинских мобильных групп БПЛА в Харьковской области, сообщили в МО РФ.
"Операторы беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" в ходе ведения воздушной разведки выявили пикап украинских боевиков в районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ уточнили, что пикап ВСУ использовали в качестве мобильного ретранслятора для обеспечения боевой работы групп операторов БПЛА.
"Первым ударом FPV-дрона автомобиль был обездвижен, а вторым полностью уничтожен", - дополнили в Минобороны.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
