ВС России уничтожили пикап мобильной группы БПЛА ВСУ в Харьковской области
2026-01-10T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов подразделения беспилотных систем российской группировки "Север" уничтожили пикап, на котором были установлены ретрансляторы для работы украинских мобильных групп БПЛА в Харьковской области, сообщили в МО РФ.
"Операторы беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" в ходе ведения воздушной разведки выявили пикап украинских боевиков в районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ
уточнили, что пикап ВСУ
использовали в качестве мобильного ретранслятора для обеспечения боевой работы групп операторов БПЛА.
"Первым ударом FPV-дрона автомобиль был обездвижен, а вторым полностью уничтожен", - дополнили в Минобороны.