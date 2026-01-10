https://ria.ru/20260110/slovo-2067067914.html
Названо самое популярное слово в русском языке
Названо самое популярное слово в русском языке
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Слово "ок" считается самым популярным в русском языке, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.
"Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово "ок", — говорится в сообщении.
Популярность данного междометия связана с его информативностью и однозначностью. Кроме того, в русском языке происходит стремление к краткости, пояснили в институте.