Названо самое популярное слово в русском языке

"Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово "ок", — говорится в сообщении.

Популярность данного междометия связана с его информативностью и однозначностью. Кроме того, в русском языке происходит стремление к краткости, пояснили в институте.