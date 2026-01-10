Рейтинг@Mail.ru
02:17 10.01.2026 (обновлено: 06:06 10.01.2026)
Названо самое популярное слово в русском языке
Слово "ок" считается самым популярным в русском языке, сообщили РИА Новости в Институте Русистики. РИА Новости, 10.01.2026
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Слово "ок" считается самым популярным в русском языке, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.
"Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово "ок", — говорится в сообщении.
Популярность данного междометия связана с его информативностью и однозначностью. Кроме того, в русском языке происходит стремление к краткости, пояснили в институте.
Институт Пушкина назвал самые популярные слова 2025 года
30 декабря 2025, 04:09
 
